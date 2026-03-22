Dal Belgio – Lukaku potrebbe fare una scelta di vita, ecco alcuni indizi

Nonostante abbia ancora un anno di contratto, é ancora da decidere il futuro di Romelu Lukaku al Napoli. Da diverso tempo circolano voci su interessamenti dalla Turchia e dall’Arabia Saudita per l’attaccante belga classe 93: tuttavia, secondo il sito belga Votebalkrant, c’è anche la possibilità che Lukaku possa tornare all’Anderlecht, squadra con cui ha esordito tra i professionisti.

La testata giornalistica belga dà alcuni indizi: uno é che ieri Lukaku era al centro sportivo dell’Anderlecht per vedere suo figlio Romeo giocare nella formazione Under 8. Un altro indizio é che l’attaccante belga sta facendo ultimare la costruzione di una sua nuova casa nella città di Dilbeek che é a pochi chilometri dalla città di Anderlecht.

Come detto prima l’Anderlecht é la squadra con cui Lukaku ha esordito tra i professionisti. Dopo aver giocato per le giovanili dal 2006 al 2009, il numero 9 del Napoli ha trascorso due stagioni con la prima squadra dell’Anderlecht (2009/10 e 2010/11) segnando 41 gol in 98 partite giocate tra tutte le competizioni.