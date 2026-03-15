Schira: “Napoli interessato a Zeballos del Boca Juniors, la mossa del club argentino”

Exequiel Zeballos del Boca Juniors é finito nel mirino del Napoli: unitosi alla prima squadra del Boca nel 2020 (dopo essere cresciuto nel settore giovanile), l’esterno argentino classe 2002 ha giocato in totale 130 partite segnando 16 gol e fornendo 14 assist per gli Xeneize. Come riportato dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, sul suo profilo X, il club argentino ha offerto a Zeballos un prolungamento di contratto con clausola rescissoria: il suo contratto scade il 31 dicembre 2026, dunque il Napoli potrebbe approfittarne per un colpo a 0. Ci sono anche due club russi interessati all’esterno classe 2002 nel caso dovesse lasciare il Boca.

#BocaJuniors have offered the contract extension with a release clause to the winger Exequiel #Zeballos, who could become a free agent from December 31. #Napoli and two russian clubs are at the window, if he decides to leave Boca. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 15, 2026