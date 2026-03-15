Romano: “River Plate interessato a Giovanni Simeone per il mercato estivo”

Come riportato dal giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, sul suo profilo X, l’ex attaccante del Napoli, attualmente al Torino, Giovanni Simeone é finito nel mirino del River Plate per la finestra di calciomercato estiva. Il nuovo allenatore di Los Millonarios, Eduardo Coudet, considera il Cholito una priorità assoluta per il calciomercato. Questa stagione Simeone ha segnato 7 gol e fornito 1 assist in Serie A con la maglia del Torino. Per lui si tratterebbe di un ritorno al River Plate, visto che é la squadra con cui é cresciuto (calcisticamente parlando): ha giocato anche nella prima squadra dal 2013 al 2015.

🚨🇦🇷 River Plate are interested in Gio Simeone as target for the summer transfer window.



He’s scored 7 goals plus one assist in a difficult season for Torino and new coach Coudet see Cholito as a top priority. pic.twitter.com/3KnNygcwWb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 15, 2026