Schira su X: “Elmas vuole rimanere al Napoli”

Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, riporta sul suo profilo X degli aggiornamenti riguardo il futuro a Napoli di Eljif Elmas. Secondo Schira, il macedone vuole rimanere al Napoli, ed il club starebbe valutando di riscattarlo a titolo definitivo. Da ricordare che Elmas é di proprietà del Lipsia da dicembre 2023, e per lui é la seconda esperienza al Napoli dopo quella dal 2019 al 2023. E’ la seconda esperienza in prestito per Elmas da quando é passato al Lipsia, visto che nella seconda metà della stagione 2024/25 ha giocato in prestito al Torino, ma senza essere riscattato dai Granata.

Eljif #Elmas wants to stay at #Napoli, which are evaluating to sign him from #Leipzig on a permanent deal. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 7, 2026