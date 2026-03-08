Repubblica – Il riscatto di Alisson Santos con il Napoli é molto probabile

Come riportato dal quotidiano La Repubblica, Alisson Santos verrà molto probabilmente riscattato a titolo definitivo dal Napoli. Arrivato dallo Sporting Lisbona nell’ultimo giorno di calciomercato invernale, l’esterno brasiliano classe 2002 ha segnato 2 gol in 5 partite tra campionato e Coppa Italia, e sembra aver già conquistato i suoi nuovi tifosi. Se il suo rendimento aumenterà entro il termine della stagione, verrà quasi sicuramente riscattato dal club Partenopeo, e la sua valutazione é destinata a crescere. Da ricordare che la valutazione complessiva di Alisson Santos é di 20 milioni di euro (ii Napoli ha pagato 3,5 milioni di euro per il prestito oneroso e ha un diritto di riscatto da esercitare a giugno di 16,5 milioni di euro).