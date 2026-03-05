Sky, Marchetti: “Il Napoli valuta uno svecchiamento della rosa. Futuro Lucca, De Bruyne e Lukaku? Vi spiego”

Il giornalista esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha parlato del futuro di alcuni azzurri, ai microfoni di Radio Marte: “Possibile uno svecchiamento della rosa? Il ciclo iniziato da Spalletti ha portato grandi risultati, ma potrebbe essere arrivato alla fine. Tanti gli ultratrentenni in rosa, la società farà le sue valutazioni“.

Quale futuro per De Bruyne e Lukaku? “Credo che le possibilità di vederli ancora in maglia azzurra siano alte. Hanno un contratto pluriennale e dopo una stagione in panchina non hanno mercato. Immagino poi che vogliano continuare a giocare in una squadra competitiva che molto probabilmente giocherà la Champions”.

Lucca? “Se dovesse restare Conte andrà via perchè tra i due non è scattata la scintilla. Prima di approdare al Nottingham aveva diverese richieste, si vedrà in estate”.