Quale futuro per Spinazzola? Si discute sul rinnovo, intanto Gattuso dovrebbe chiamarlo per i playoff

Quale futuro per Leonardo Spinazzola? Come riporta su X l’esperto di mercato Nicolò Schira, in questi giorni sono ripresi i dialoghi per il rinnovo: “Trattativa in corso per il rinnovo di contratto di Leonardo Spinazzola con il Napoli, che ha offerto un rinnovo fino al 2027; mentre il terzino sinistro ne vorrebbe uno fino al 2028. Intanto, il Ct Rino Gattuso è pronto a convocarlo in Nazionale per i playoff del Mondiale”.