Nome nuovo per la fascia: si valuta Celik a parametro zero

E’ ancora presto per parlare di mercato, ma ci sono diversi giocatori in scadenza che potrebbero fare gola a diversi club. Come riporta l’esperto di mercato Nicolò Schira, uno di questi è Celik, esterno difensivo della Roma. Il calciatore chiede un triennale o quadriennale da 4 milioni l’anno, i giallorossi sono fermi ad un triennale da 2,8. In Italia ci sono Juventus, Napoli e Inter, quest’ultima sempre molto attenta ai parametri zero. Sondaggi anche da parte del Liverpool. Al momento il turco ha rifiutato il rinnovo proposto dai giallorossi.