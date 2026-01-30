Romano – “Napoli, fatta per la cessione dell’attaccante in Spagna: cifre e dettagli”

Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato di fama mondiale, ha riportato delle importantissime novità di mercato in merito al Napoli, che avrebbe finalizzato un’altra cessione: si tratta di Cyril Ngonge, che terminato il suo prestito al Torino, si trasferirà in Spagna all’Espanyol. Ecco un estratto del messaggio pubblicato dal giornalista sui suoi canali social:
“L’Espanyol ha raggiunto un accordo di prestito per Cyril Ngonge dal Napoli. L’accordo include una clausola di riscatto non obbligatoria del valore di 16 milioni di euro, più bonus di 2 milioni di euro”