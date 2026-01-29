Ultime ore Napoli: occhi su un centrocampista della Premier League

Questi sono ultimi momenti di mercato per il Napoli che dopo l’affare Giovane sta pensando ad altri possibili colpi utili da aggiungere alla rosa di Antonio Conte per la seconda parte di stagione.

Il Napoli è a caccia di un centrocampista possibilmente giovane per essere poi sfruttato anche in futuro, oltre però al nome di Arthur Atta detto da Il Mattino, la squadra partenopea ha aggiunto sul taccuino Joao Gomes, classe 2000 che in questo momento gioca al Wolverhampton. La formula, riportata sempre dal quotidiano, sarebbe quella del prestito.