Il Mattino – Mazzocchi resta, attese novità per Marianucci e Ambrosino

Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, si attendono novità sul fronte uscita in casa Napoli. Mazzocchi ha diverse richieste, ma il calciatore ha scelto di restare al Napoli e non si muoverà. Restano da valutare le situazioni attorno a Marianucci e Ambrosino, messi fuori rosa dopo le dichiarazioni del loro agente Giuffredi, e con la valigia pronti ad andare via. Il primo é ad un passo dalla Cremonese con tanto di accordo con il club, sul secondo si muovono Venezia e Avellino, in attesa di capire chi la spunterà.

