TMW – Nuovo nome per l’esterno d’attacco, piace Schade del Brentford. I dettagli

Il Napoli è alla ricerca di un giocatore che possa completare il reparto offensivo. Oltre al nome di Kamaldeen Sulemana, nelle ultime ore è spuntato fatto anche quello di Kevin Schade, esterno offensivo che milita al Brentford. Non si tratta di un affare semplice, dato che è uno dei punti più importanti degli inglesi. Ma, riporta il portale Tuttomercatoweb, un affare alla Giovane potrebbe far cambiare il pensiero della dirigenza.

Schade, nazionale tedesco, in questa stagione ha messo a referto 6 gol e servito 3 assist. Il Ds Manna, seguiva il suo nome già la scorsa stagione. Ma, in quell’occasione, il colpo non fu affondato.