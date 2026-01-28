Calciomercato Juventus, nuovo tentativo per Kolo Muani: l’attaccante tra Psg e Tottenham

I bianconeri seguono ancora il centravanti francese: al suo posto potrebbe uscire Openda

La Juventus di Spalletti si è definitivamente risollevata e pian piano sta riacquisendo quello status che da sempre la contraddistingue sia a livello nazionale che internazionale. La strada verso la vittoria e la riaffermazione però è ancora lunga, e per riuscirci il prima possibile servono rinforzi importanti dal calciomercato.

Mister Spalletti ha chiesto fin da subito un attaccante a Comolli e Ottolini, dato che Vlahovic è ancora ai box e David e Openda non hanno ancora convinto appieno. Il serbo ha ancora il contratto in scadenza e a giugno potrebbe dire definitivamente addio, mentre il belga arrivato in prestito dal Lipsia potrebbe anche fare il percorso inverso prima del previsto.

Urge dunque un rinforzo. La Juve inizialmente aveva messo nel mirino Mateta del Crystal Palace, ma le richieste erano assurde. Poi l'idea El-Nesry del Fenerbahce: il club turco era pronto a lasciarlo andare, ma il marocchino non era convinto. E allora la pista si è chiusa.

La Vecchia Signora è quindi tornata su un nome che conosce già molto bene: Randal Kolo Muani.

Juve di nuovo su Kolo Muani: la situazione con Psg e Tottenham

Nella passata stagione, Kolo Muani è arrivato con grande voglia alla Juventus a metà campionato. In appena 6 mesi, il ragazzo ha collezionato ben 10 gol con la maglia bianconera, trascinando la squadra fino alla qualificazione a questa Champions League.

Poi in estate il giocatore è dovuto tornare al Psg al termine del prestito, dato che la Vecchia Signora non voleva versare i 60 milioni di euro per riscattarlo dal club francese. L’attaccante ha quindi accettato un altro prestito, poiché scartato da Luis Enrique e dalla squadra campione d’Europa in carica: al Tottenham in Premier League.

Arrivato alla fine del mercato estivo, Kolo Muani non ha trovato lo spazio che sperava, steccando più volte a livello di prestazioni e numeri. Solo 2 le reti realizzate fin qui dal ragazzo. E allora? Kolo Muani si è già stancato dell’Inghilterra e, secondo le indiscrezioni provenienti da Tuttosport, vorrebbe tornare proprio a Torino.

La Juventus ci starebbe pensando per davvero, ma prima c’è da capire la situazione con le altre squadre. Il Tottenham sembra pronto a disfarsene interrompendo anzitempo il prestito con il club parigino. Discorso diverso per il Psg, che non ha bisogno dell’attaccante ma non vuole nemmeno regalarlo: potrebbe aprirsi dunque la strada per un altro prestito con obbligo di riscatto in estate al verificarsi di determinate condizioni, situazione che permetterebbe anche alla Juve di avere già per le mani il suo attaccante del futuro qualora Vlahovic dovesse davvero dire addio. I contatti sono stati avviati.