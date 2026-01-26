Servono rinforzi, ma i nomi in ballo non “scaldano”

Difficile veramente la situazione in casa Napoli con mezza squadra ferma ai box per infortunio e l’altra metà stanca e provata dai risultati negativi.

Stavolta è davvero difficile il compito di Manna, tra il tempo che stringe e le limitazioni imposte dal mercato a saldo zero.

Intendiamoci, i buoni giocatori difficilmente si spostano a gennaio, servono soldi e tempo: proprio quello che manca al Napoli.

Ieri sera nel corso della Domenica Sportiva il collega esperto di mercato Ciro Venerato ha provato a tracciare un punto sulle trattative in corso. Ecco le sue principali dichiarazioni: “Conte aspetta almeno 2 acquisti“.

Sull’esterno basso: “Juanlu Sanchez piace ancora, ma il Siviglia dovrebbe accettare il prestito proposto da Manna“.

Sull’esterno offensivo: “Rifiuto del Bologna per Cambiaghi, Maldini andrà alla Lazio e ora si lavora sul francese del Sassuolo Laurientè, bottega notoriamente cara”. Sono da smentire vari nomi quali Sterling, Sancho,Chiesa e Bogà”.

Sul centrocampista: “Servirebbe, ma si naviga a vista; il Torino ha smentito l’interesse di Manna per Casadei“.

Capitolo cessioni: “Ambrosino va al Venezia e Marianucci è della Cremonese. Manca l’accordo con il Nottingham per Oliveira“.