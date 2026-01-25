Il Mattino – Manna vuole regalare Lookman a Conte: dipende da come andrà Napoli-Chelsea

Come riportato dal quotidiano Il Mattino, il ds del Napoli, Giovanni Manna, vorrebbe regalare a Conte Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta già accostato ai Partenopei nell’ultima finestra di mercato estiva. Dipenderà tutto dal futuro in Champions League del Napoli: in caso di qualificazione agli spareggi per gli ottavi il club Partenopeo guadagnerebbe 65 milioni di euro, anziché 47 milioni.Il contratto di Lookman con l’Atalanta scade a giugno 2027 e non é stato trovato nessun accordo per il rinnovo: dunque, l’obiettivo del club bergamasco é cederlo prima della scadenza del suo contratto per non rischiare di perderlo a zero.

La valutazione si é abbassata visto che basterebbero 35 milioni di euro per l’attaccante nigeriano, mentre in estate il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, chiedeva 50 milioni di euro. Dipenderà tutto da come andrà la partita tra Napoli e Chelsea mercoledì sera: in caso di qualificazione agli spareggi per gli ottavi di Champions da parte dei Partenopei, giovedì potrebbe essere il giorno decisivo per la possibile trattativa.