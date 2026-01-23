UFFICIALE – Lorenzo Lucca ceduto in prestito al Nottingham Forest: ecco l’annuncio

La SSC Napoli, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito e profili social, ha annunciato la cessione in prestito dell’attaccante Lorenzo Lucca al Nottingham Forest.
Arrivato in prestito dall’Udinese nell’ultima finestra di mercato estiva, l’attaccante classe 2000 ha giocato 23 partite in totale per il Napoli tra tutte le competizioni, mettendo a segno due gol. Uno in Serie A contro il Pisa ed uno in Coppa Italia contro il Cagliari. Di seguito, ecco il comunicato del club Partenopeo:
“La SSC Napoli comunica di aver ceduto le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Lucca al Nottingham Forest FC con la formula del prestito con diritto di opzione.
Il 23 agosto 2025 il suo esordio in maglia azzurra in occasione del match contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Il 22 settembre sigla la sua prima rete nella vittoria interna al cospetto del Pisa. Ha disputato 23 presenze, realizzando due reti e vincendo la Supercoppa Italiana il 22 dicembre.
In bocca al lupo, Lorenzo“.