Moretto: “Lucca ha superato le visite mediche con il Nottingham Forest, Giovane potrebbe svolgerle domani”

L’esperto di Relevo, Matteo Moretto, riporta sul canale YouTube di Fabrizio Romano degli importanti aggiornamenti riguardo il calciomercato del Napoli sia in entrata che in uscita. Ecco le sue parole: “Lorenzo Lucca ha superato le visite mediche, i contratti stanno per essere firmati, mi dicono che siamo ormai verso le firme definitive di tutto questo accordo. Volevo sottolineare un punto: questa operazione é stata chiusa tra Napoli e Nottingham.

Cosa vuol dire? Vuol dire che il Napoli, prima di mandare in prestito con diritto di riscatto Lucca al Nottingham, ha chiuso la pratica con l’Udinese: quindi, di fatto, il calciatore é totalmente di proprietà del Napoli. Quindi tra Napoli e Udinese per Lucca non c’è più niente in sospeso perché l’operazione é stata definita nelle ultime ore, per poi essere definito il passaggio di Lucca da Napoli a Nottingham“.

Va Lucca, arriva Giovane, attaccante brasiliano del Verona che il Napoli ha chiuso per 20 milioni di euro bonus compresi. La formula dovrebbe essere un prestito con diritto che diventa obbligo, quindi di fatto un titolo definitivo mascherato: ma occhio perché il Napoli potrebbe avere l’ok anche da parte della Lega Calcio sul titolo definitivo diretto. Quindi questa operazione potrebbe anche essere a titolo definitivo già a gennaio, e Giovane diventerebbe subito un nuovo calciatore del Napoli al 100%.

Mi dicono che se tutto andrà come deve, se De Laurentiis darà l’ok ai numeri legati al contratto di Giovane, domani 24 gennaio sarà il giorno di Giovane al Napoli, del viaggio, delle visite mediche e della firma del contratto. Quindi questo è un pò l’iter che ci aspettiamo ad oggi“.