Lazio forte su Giovane: contatti ben avviati con il Verona

Ivan Holmes
Non c’é solo il Napoli su Giovane del Verona. Come riporta la Gazzetta dello Sport, anche la Lazio é forte sul giocatore e ha avviato da tempo i contatti con il Verona: “Lazio in corsa per Giovane del Verona. Anche se nell’operazione si comincia a sentire il peso della concorrenza. Ieri, ritorno di fiamma del Napoli per il centravanti brasiliano, alla prima stagione di Serie A. La Lazio confida nell’evolversi di una trattativa ben avviata, che al momento segnalerebbe un posizione di vantaggio per ingaggiare l’attaccante. Rimodulata l’iniziale offerta che prevedeva un conguaglio di dieci milioni all’inserimento di Belahyane come contropartita. Il Verona ha detto sì al ritorno del mediano che proprio nel gennaio scorso venne trasferito in biancoceleste”.

