Non solo Lucca – Napoli e Nottingham lavorano ad un maxi scambio: i dettagli

Il Nottingham è molto interessato a Lorenzo Lucca, che ha però chiesto qualche giorno per riflettere sulla proposta degli inglese. Come riporta Il Mattino, qualora l’attaccante accettasse la destinazione, si potrebbe aprire uno scenario importante che includerebbe altri due calciatori. Al Napoli piace da tempo Dan Ndoye, esterno che l’estate scorsa è stato ad un passo dagli azzurri, salvo poi accettare l’offerta del Nottingham. Se gli inglese dovessero aprire alla partenza dell’esterno, il Napoli potrebbe inserire nella trattativa anche Mathias Olivera per un maxi scambio.