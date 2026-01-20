Chi al posto di Lang? Le idee del Napoli per sostituire l’olandese

Noa Lang è vicinissimo al trasferimento al Galatasary dopo solo sei mesi in maglia azzurra. L’esterno non è mai entrato in sintonia con Conte, e ora, complice anche il blocco soft del mercato del Napoli, partirà per far spazio ad un nuovo calciatore. Chi sarà? Il Corriere dello Sport fa sapere che nella lista del ds Manna ci sono due-tre giocatori. In Italia si segue Daniel Maldini, in uscita dall’Atalanta. In Premier piace Sterling, ma il Chelsea dovrebbe accollarsi gran parte del suo ingaggio. Il nome nuovo e Mathys Tel, 20enne francese di proprietà del Tottenham.