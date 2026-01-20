Chi al posto di Lang? Le idee del Napoli per sostituire l’olandese

Scritto da:
Ivan Holmes
-
Napoli-Parma, le probabili formazioni: torna Buongiorno dal 1, la scelta su Lang

Noa Lang è vicinissimo al trasferimento al Galatasary dopo solo sei mesi in maglia azzurra. L’esterno non è mai entrato in sintonia con Conte, e ora, complice anche il blocco soft del mercato del Napoli, partirà per far spazio ad un nuovo calciatore. Chi sarà? Il Corriere dello Sport fa sapere che nella lista del ds Manna ci sono due-tre giocatori. In Italia si segue Daniel Maldini, in uscita dall’Atalanta. In Premier piace Sterling, ma il Chelsea dovrebbe accollarsi gran parte del suo ingaggio. Il nome nuovo e Mathys Tel, 20enne francese di proprietà del Tottenham.

Articolo precedenteCopenaghen-Napoli, la probabile formazione azzurra: scelte obbligate, un solo cambio rispetto al Sassuolo
Articolo successivoNon solo Lucca – Napoli e Nottingham lavorano ad un maxi scambio: i dettagli

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE