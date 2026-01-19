Schira: “Il Napoli è interessato a Cambiaghi”

Periodo complicato per il sodalizio azzurro tra infortuni a raffica e importanti impegni alle porte, con la sfida decisiva di Champions a Copenaghen di domani e quella di Torino contro la Juventus di domenica.

Tiene banco però anche il mercato con la necessità di sostituire i giocatori che hanno reso di meno in questa prima fase della stagione. L’olandese Lang è uno di questi non essendo mai riuscito ad incidere nonostante le numerose opportunità avute.

Adesso sembra che il ragazzo abbia preso la strada della Super Lig con il Galatasaray pronto a tesserarlo. L’esperto di mercato Nicolò Schira sul suo profilo X ha fatto il nome dell’esterno sinistro del Bologna Cambiaghi, quale possibile sostituto dell’olandese. Il venticinquenne, nel giro della nazionale, sarebbe uno dei profili attentamente seguito da Manna.

Si tratterebbe di un buon profilo, sicuramente gradito a Conte e immediatamente pronto all’uso; ovviamente resta tutta da definire la trattativa con il club felsineo.