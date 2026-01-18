Il Mattino – Il Napoli vuole tenersi Vergara, niente cessione

Antonio Vergara é uno dei giocatori dal Napoli che potrebbe essere ceduto in questa finestra di mercato invernale. Secondo il quotidiano Il Mattino, fu proprio lo stesso centrocampista a chiedere la cessione per trovare più spazio altrove. Tuttavia, il Napoli non ha mai realmente aperto la porta ad una cessione di Vergara, nonostante l’interesse di alcune squadre di bassa classifica in Serie A sull’ex centrocampista della Reggiana. Il club Partenopeo preferisce tenerlo anche per i tanti infortuni a centrocampo.