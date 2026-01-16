GdS – Il Sassuolo non molla Mazzocchi, dipenderà dalle tempistiche

Secondo la Gazzetta dello Sport, l’obiettivo principale del Sassuolo per la fascia difensiva é Pasquale Mazzocchi del Napoli: il club emiliano ci aveva già provato per lui nell’ultima finestra di mercato estiva ma senza successo. Tutto dipenderà dalle tempistiche del Napoli, dunque non sono escluse alternative per la fascia difensiva del Sassuolo. Mazzocchi ha trovato poco spazio con il Napoli questa stagione in Serie A, giocando una sola partita da titolare (l’ultima contro il Parma), mentre in altre 4 partite é entrato dalla panchina: é entrato dalla panchina nelle due partite di Supercoppa, ed ha giocato da titolare nell’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Cagliari.