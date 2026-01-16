GdS – Il Fenerbahce aveva provato ad inserire Lukaku nell’affare En Nesyri-Napoli

Il Napoli punta a rinforzare l’attacco in questa finestra di mercato invernale, visto che Lukaku é ancora fuori e Hojlund ha bisogno di rifiatare. L’ultimo nome su cui é piombato il club Partenopeo é quello di Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino attualmente al Fenerbahce: prima però, bisognerebbe cedere Lucca che é nel mirino di diverse squadre (Benfica, Besiktas, Al Hilal), ma neanche quello basterebbe. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Fenerbahce ha aperto alla cessione in prestito di En-Nesyri, proponendo anche uno scambio con Lukaku: tuttavia, l’attaccante belga non é sul mercato.

Il Napoli non é l’unica squadra su En-Nesyri, visto che ci sono anche alcune squadre di Premier League su di lui tra cui l’Everton: tuttavia, l’attaccante marocchino sembra interessato ad un possibile trasferimento al Napoli. En-Nesyri guadagna almeno 4 milioni di euro netti a stagione, dunque non basterebbe cedere Lucca (che guadagna 2,5 milioni di euro), ma servirebbe anche la partecipazione del Fenerbahce sullo stipendio, oppure servirebbe un maxi sconto per agevolare il Napoli. A riportare tutto ciò é sempre la Gazzetta dello Sport.