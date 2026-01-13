Niente ritorno al Napoli per Raspadori: è fatta per il passaggio all’Atalanta

Nulla da fare per il ritorno di Jack Raspadori al Napoli, il calciatore sarà un nuovo giocatore dell’Atalanta. A riportarlo sono Fabrizio Romano e Matteo Moretto: “Il calciatore ha rifiutato la Roma e nelle ultime ore l’Atalanta ha accelerato con l’Atletico Madrid, raggiungendo un accordo per il trasferimento a titolo definitivo”. Questo ha fatto la differenza per fa si che l’affare si chiudesse in tempi brevi: la Dea acquisterà il calciatore, mentre la Roma proponeva un prestito con diritto di riscatto. L’accordo è stato trovato per circa 25 milioni totali.