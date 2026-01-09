Romano: “Sterling proposto al Napoli solo a titolo definitivo”

Secondo il giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, al Napoli é stato proposto per l’attacco Raheem Sterling del Chelsea, ma solo a titolo definitivo. L’ex esterno di Liverpool, Man City ed Arsenal fu anche accostato alla squadra di Conte nell’ultima finestra di mercato estiva. Di seguito, ecco le parole di Romano dal suo canale YouTube: “Per quanto riguarda gli esterni, oggi tante domande sul nome circolato in queste ore che é quello di Raheem Sterling per il Napoli. Attenzione al nome di Sterling perché il giocatore non può andare all’estero in prestito. Il Chelsea ha finito gli slot per i prestiti internazionali, può prestare i giocatori solo in Inghilterra.

Per Sterling ha chiamato il Fulham, ha chiamato il West Ham, ma il giocatore é aperto a un’esperienza all’estero. Sterling era un nome a cui il Napoli ha già pensato durante lo scorso anno, poi ha scelto di non procedere: é stato proposto nuovamente al Napoli, quindi é il giocatore che si sta offrendo al Napoli, ma dovrebbe essere un titolo definitivo con un ingaggio, quello attuale che é inimmaginabile. Quindi oggi posso dirvi che Sterling per il Napoli non é una priorità: se poi si dovesse arrivare agli ultimi giorni del mercato, é un giocatore su cui il Napoli é al corrente della possibilità di poterlo prendere, ma oggi sia per costi sia per scelta tecnica, non é in cima alla lista.

E’ un’idea, é un’opportunità, é stato proposto, lo terrei in un cassetto, non lo terrei come priorità del Napoli, anche per una questione di formula e di costi. Quindi vedremo, ma oggi su Sterling mi sento di dirvi questo, da quanto ho capito le priorità del Napoli sono altre“.