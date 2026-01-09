Baiocchini: “Benfica e Nottingham Forest su Lucca, Conte vuole Ferguson”

Il giornalista di SKY Sport ed esperto di mercato, Manuele Baiocchini, parla dell’interesse del Napoli per l’attaccante della Roma, Evan Ferguson (arrivato in prestito dal Brighton), nel caso Lucca dovesse essere ceduto: sull’ex attaccante dell’Udinese ci sono il Benfica ed il Nottingham Forest. Come riportato da Baiocchini, Ferguson é un obiettivo di Conte: al tecnico del Napoli piacciono le caratteristiche dell’attaccante irlandese e lo indica come possibile rinforzo per l’attacco in caso di cessione di Lucca. La Roma, però, deve prima risolvere il prestito con il Brighton per cederlo.