Sky, Di Marzio – “Raspadori, 5 squadre su di lui. Il Napoli segue con attenzione”

Gianluca di Marzio, esperto giornalista di calciomercato di Sky Sport, ha riportato delle novità molto importanti in merito al futuro di Giacomo Raspadori. Infatti, secondo quanto ha svelato il giornalista, Roma, Lazio, Galatasaray, Napoli ed Atalanta sono fortemente interessate all’attaccante. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Sono quindi ben cinque le squadre interessate al classe 2000, anche se il Gala è da considerarsi come ultima opzione, quasi da non considerare. La più interessata è la Roma, nonché l’unica società che ha già presentata un’offerta, mentre gli altri club lo seguono da molto vicino.Da valutare, nello specifico, anche la formula dell’operazione che potrebbe essere in prestito o a titolo definitivo, oltre che la situazione in classifica della squadra in cui andrebbe a giocare. Intanto, però, non è ancora cambiato nulla e come anticipato l’Atletico partirà alle 11 di mattina del 6 gennaio per la Supercoppa, e lui vuole esserci, per giocarsi le proprie chances.”

“A meno di grosse sorprese in giornata, quindi, Raspadori si unirà alla trasferta araba e se ne riparlerà o dopo il 9 gennaio (l’8 c’è la semifinale con il Real), oppure addirittura il 12 gennaio, dopo la possibile finale a Jeddah contro la vincente di Barcellona-Athletic Bilbao.”