Repubblica – “Napoli, congelata la cessione di Lang: ecco il motivo”

L’edizione odierna de la Repubblica riporta delle interessanti novità di mercato in merito al futuro di Noa Lang. Infatti, secondo quanto si evince al quotidiano, il club azzurro sarebbe propenso ad aggiungere un nuovo esterno d’attacco per rinforzare la rosa, ma il tutto è legato alla possibile cessione di Lang. Il giocatore, di canto suo, non vorrebbe lasciare il club, ma di fronte ad eventuali offerte soddisfacenti, il Napoli potrebbe farci un pensierino. Per ora, comunque, la sua cessione sarebbe in stand-by a causa dell’infortunio subito da Neres.