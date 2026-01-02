Schira: “In caso di cessione di Lang, l’esterno gradito è Chiesa”

Come riportato dal giornalista ed esperto di mercato, Nicolò Schira sul suo canale YouTube, se il Napoli dovesse cedere Lang a gennaio, l’esterno gradito dai Partenopei e da Antonio Conte è Federico Chiesa del Liverpool. Ecco le parole di Schira: “Va seguita la situazione di Noa Lang, perché la sensazione é che se qualcuno portasse 20-25 milioni il Napoli cadrebbe in piedi e, a quel punto, la sensazione é che Lang sia tutt’altro che incedibile, perché non ha convinto Conte, ha avuto un rendimento altalenante. Il Napoli, però, ha bisogno di un esterno offensivo: ha Politano, ha Neres, ha Lang resta o non resta, ma ne manca uno perché se giochi col 3-4-3 hai bisogno di due esterni d’attacco.

E allora attenzione perché un nome che piace tantissimo al Napoli è Federico Chiesa: Manna l’ha avuto alla Juve, Conte lo prenderebbe domani mattina, è convinto ancora che Chiesa, se sta bene fisicamente, è il miglior giocatore italiano. Ma Chiesa in questo momento non è convinto di lasciare il Liverpool, non vorrebbe lasciare l’Inghilterra da sconfitto. Si parla anche della Juve per Chiesa: sarebbe una minestra riscaldata, secondo me la Juve ne ha meno bisogno, perché non penso che Chiesa torni in Italia per fare la riserva di Yildiz.

La Juve non ha bisogno di Chiesa, ne ha più bisogno del Napoli perché giocando col 3-4-3, Politano, Neres, Chiesa, e poi vedremo se resta Lang o non resta, sarebbe un bel poker d’assi“.