Romano: “Lang potrebbe già lasciare il Napoli a gennaio”

Come riportato dal giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, l’esperienza di Noa Lang al Napoli potrebbe già concludersi a gennaio. Arrivato nell’ultima finestra di mercato estiva dal PSV Eindhoven, l’ala olandese ci ha messo un pò di tempo ad entrare nei piani di Conte: da novembre è riuscito a trovare più spazio in attacco insieme a Neres ed Hojlund. Tuttavia, Lang potrebbe comunque lasciare il Napoli durante questa finestra di mercato. Di seguito, ecco le parole di Romano: “Da quello che mi risulta c’è la possibilità che Noa Lang lasci il Napoli in questo mese di gennaio, quindi attenzione al futuro prossimo di Lang.

E’ una situazione sempre più calda quella che riguarda l’esterno, perché sappiamo che durante questi primi mesi a Napoli, Lang ha avuto un pò di problemi, soprattutto nella fase in cui il Napoli faceva più fatica nella prima parte della stagione. Poi Antonio Conte è stato bravissimo a rimettere insieme i pezzi del suo Napoli, a riprendere la corsa, a vincere una Supercoppa, a riportare il Napoli ai ritmi che tutti conosciamo da quando Conte è arrivato. Ma con Lang, a livello di feeling, ci sono stati diversi momenti non facilissimi nella gestione del giocatore, e per questo la possibilità che il Napoli decida di separarsi da Lang a gennaio, da quello che mi raccontano, non va esclusa.

Occhio a Lang perché la possibilità di vederlo partire è reale: poi da qui a farlo partire serve l’offerta giusta perché il Napoli va rispettato in questa vicenda, non c’è soltanto il giocatore, è ovviamente il Napoli a dire “Ok questa offerta va bene”. Quindi, vedremo che tipo di proposte arriveranno: risulta che la Turchia possa essere una destinazione interessante da seguire, ma col Galatasaray ad oggi non si è mosso niente di concreto.

Vedremo se arriveranno club europei, vedremo Lang e il Napoli cosa decideranno di fare, ma certamente quella che riguarda l’ex PSV Eindhoven è una vicenda da seguire molto da vicino perché, ripeto, in diversi momenti della stagione c’è stato qualche picco di tensione. Poi, ripeto, Conte è stato bravo a rimettere tutto insieme, ma oggi il mercato si apre e allora occhio a Lang“.