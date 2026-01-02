Il Roma – Torino e Cagliari interessati a Vergara

Antonio Vergara è un altro che, insieme a Marianucci ed Ambrosino, potrebbe lasciare il Napoli durante questa finestra di mercato per trovare più spazio: si di lui c’è l’interesse di due squadre di Serie A. Come riportato dal quotidiano Il Roma, il Torino sarebbe in contatto con il ds del Napoli, Giovanni Manna, per valutare le condizioni di un possibile trasferimento: anche il Cagliari sembra interessato all’ex centrocampista della Reggiana. Nel frattempo, sempre secondo il Roma, l’agente di Vergara, Mario Giuffredi, è al lavoro per trovare la soluzione migliore.