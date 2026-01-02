Di Marzio: “Marianucci sempre più vicino al prestito alla Cremonese”

Arrivato al Napoli dall’Empoli nell’ultima finestra di mercato estiva, il difensore centrale Luca Marianucci ha giocato una sola partita con la maglia dei Partenopei (Milan-Napoli 2-1, 28 settembre 2025). E’ inevitabile, dunque, che il calciatore potrebbe essere ceduto in prestito per trovare più spazio. Infatti, come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, si avvicina la cessione di Marianucci in prestito alla Cremonese durante questa finestra di mercato: la definizione dell’operazione è prevista per la prossima settimana.