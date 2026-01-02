CorSport – L’Avellino vuole Coli Saco in caso di cessione di Gyabuaa

Secondo il Corriere dello Sport, l’Avellino avrebbe chiesto al Napoli il centrocampista Coli Saco per il reparto: il centrocampista maliano è attualmente in prestito allo Yverdon Sport (squadra che milita nella Serie B Svizzera), dopo le esperienze in prestito alla Pro Vercelli, all’Ancona e al Bari. Saco può essere il sostituto di Emmanuel Gyabuaa: il centrocampista classe 2001, attualmente all’Avellino, ha chiesto la cessione per giocare (ha giocato solo 64 minuti in totale in Serie B finora questa stagione). Su di lui c’è l’interesse del Mantova e del Catania.