CorSport – L’Avellino vuole Coli Saco in caso di cessione di Gyabuaa

Alessio Grossi
Secondo il Corriere dello Sport, l’Avellino avrebbe chiesto al Napoli il centrocampista Coli Saco per il reparto: il centrocampista maliano è attualmente in prestito allo Yverdon Sport (squadra che milita nella Serie B Svizzera), dopo le esperienze in prestito alla Pro Vercelli, all’Ancona e al Bari. Saco può essere il sostituto di Emmanuel Gyabuaa: il centrocampista classe 2001, attualmente all’Avellino, ha chiesto la cessione per giocare (ha giocato solo 64 minuti in totale in Serie B finora questa stagione). Su di lui c’è l’interesse del Mantova e del Catania.

