Tuttosport – "Il Torino vuole inserirsi nella corsa per Marianucci: un aspetto può agevolare i granata"

Francesco Napolitano
Romano: "Marianucci può lasciare in prestito, ecco la squadra interessata"

L’edizione odierna di Tuttosport riporta delle interessanti novità in merito al futuro di Luca Marianucci, difensore del Napoli che sembra essere sempre più vicino a trasferirsi in prestito secco alla Cremonese. Però, secondo quanto si può leggere nel quotidiano, il Torino vorrebbe provare ad inserirsi nella trattativa, sfruttando l’ottimo rapporto tra Urbano Cairo e Aurelio De Laurentiis, che nelle ultime stagioni hanno portato avanti diverse trattative, come Buongiorno, Milinkovic-Savic, Ngonge e Simeone.

