Tuttosport – “Il Torino vuole inserirsi nella corsa per Marianucci: un aspetto può agevolare i granata”

L’edizione odierna di Tuttosport riporta delle interessanti novità in merito al futuro di Luca Marianucci, difensore del Napoli che sembra essere sempre più vicino a trasferirsi in prestito secco alla Cremonese. Però, secondo quanto si può leggere nel quotidiano, il Torino vorrebbe provare ad inserirsi nella trattativa, sfruttando l’ottimo rapporto tra Urbano Cairo e Aurelio De Laurentiis, che nelle ultime stagioni hanno portato avanti diverse trattative, come Buongiorno, Milinkovic-Savic, Ngonge e Simeone.