Romano: "Marianucci può lasciare in prestito, ecco la squadra interessata"

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, tramite il canale Youtube di Fabrizio Romano, ha dato aggiornamenti sul futuro di Luca Marianucci, difensore del Napoli. Ecco le sue parole:

Marianucci può lasciare in prestito, la trattativa con la Cremonese sta andando a gonfie vele. E’ una trattativa avanzata, la squadra di Nicola è la più vicina rispetto alle altre. Si parla di un prestito secco fino a giugno, ci attendiamo che Marianucci, che andrà via, trovi al più presto la sua nuova squadra. La Cremonese è avanti”.

