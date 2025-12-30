Clausola nel contratto di Hojlund? Ecco quanto vale e da quando entra in vigore

Rasmus Hojlund è l’uomo del momento in casa Napoli. A suon di gol e prestazioni esaltanti, sta dimostrando tutto il suo valore e da Manchester cominciano a mangiarsi le mani come fatto in precedenza per McTominay. Diversi club in futuro potrebbero provare a portalo via dal Napoli, ma come ricorda la Gazzetta dello Sport, nel suo contratto è presente una clausola che può far star tranquilli i tifosi almeno per un’altra stagione. La clausola sarà infatti valida dal luglio 2027 e ammonta a 85 milioni di euro. Chi vorrà acquistarlo potrà però avvalersi di un pagamento dilazionato, versando subito i primi 28,3 milioni per poi completare il pagamento nelle successive due rate.