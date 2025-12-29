Il Mattino – “Napoli, il mercato a saldo zero blocca l’affare Mainoo. Si apre però un’ipotesi clamorosa”

Il Napoli dovrà reinventarsi durante la sessione invernale di calciomercato, dopo il blocco soft che la società partenopea ha subito dalla Commissione Indipendente. L’edizione odierna de il Mattino ha vagliato diverse ipotesi per il mercato azzurro, eccone un estratto:

“In ogni caso, verranno valutate anche le offerte per Vergara e Ambrosino. Chiaro che le difficoltà in entrate incidono anche sulle partenze. Per questo c’è una frenata per il prestito di Mainoo. Ma emissari sudamericani hanno proposto al Napoli il clamoroso prestito del 18enne gioiellino argentino del Real Madrid, Franco Mastantuono. Operazione per nulla semplice, sia pure assai affascinante.”