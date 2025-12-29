Gds – “Insigne è ormai un giocatore della Lazio, e può già esserci contro il Napoli”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha riportato delle importanti novità in merito al futuro di Lorenzo Insigne. Secondo quanto si evince dalla rosea, l’ex capitano azzurro è a Roma già da diversi giorni, e sta aspettando gli ultimi passi formali per diventare un nuovo giocatore della Lazio, dove ritroverebbe il suo mentore Maurizio Sarri. Se tutto si dovesse concretizzare già questa settimana, Insigne potrebbe già essere convocato per la sfida contro il Napoli, dove ritroverebbe il suo passato.