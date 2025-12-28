Romano: “Goretzka in scadenza con il Bayern Monaco, ma Kompany non sembra intenzionato a cederlo a gennaio”

Il giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, parla sul suo canale YouTube dell’interesse del Napoli per Leon Goretzka del Bayern Monaco. Il contratto del centrocampista classe 95 con il club bavarese scade a giugno 2026, e il Napoli potrebbe provare ad approfittarne già per il mercato di gennaio. Di seguito, ecco le parole di Romano: “Tante domande su Leon Goretzka per il Napoli. E’ un giocatore che da intermediari è stato proposto a tante squadre nell’ultimo periodo di tempo, essendo in scadenza di contratto col Bayern Monaco e senza un accordo per rinnovare al momento.

Quello che posso dirvi è che a me risulta che il Bayern non abbia tutta questa voglia di privarsi di Goretzka: il Bayern è molto contento della squadra che ha oggi, arriverebbe fino in fondo alla stagione con questa squadra. Quindi diciamo che il Bayern e l’allenatore Vincent Kompany non hanno grande voglia di cambiare già nel mese di gennaio, o di toccare qualcosa in una squadra che sta demolendo tutti i record in Bundesliga e sta facendo molto bene anche in Champions League.

Quindi in questo momento dal Bayern non arrivano grandi feedback di uscita: è chiaro che essendo un giocatore in scadenza, da parte degli intermediari ci sia il tentativo di proporlo ai club interessati a un centrocampista, e il Napoli è una delle grandi squadre d’Europa che sta cercando a centrocampo per quanto riguarda il mercato invernale. Al momento è un discorso prospettato da intermediari, ma non è un Napoli che chiama il Bayern e inizia ad oggi una trattativa Goretzka.

Se così fosse vi aggiorneremo, ma non risulta oggi che sia partita una discussione per Goretzka, perché prima di tutto ci sarebbe da convincere il Bayern, perché pur essendo un giocatore in scadenza, diciamo che Kompany, visto che al Bayern sta funzionando tutto, non ha voglia di toccare un giocattolo che fino ad oggi ha dato grandi soddisfazioni al Bayern che sta volando in tutte le competizioni“.