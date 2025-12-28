Napoli, idea Mastantuono per gennaio? Romano smentisce

Ekrem Konur, giornalista del sito CaughtOffside, ha parlato di una possibile cessione in prestito di Franco Mastantuono del Real Madrid. Come riportato da Konur sul suo profilo X, ci sarebbe l’interesse di diverse squadre di Premier League, ma anche quello del Napoli che potrebbe tentare di prenderlo in prestito con opzione di riscatto con un offerta di 50 milioni di euro.

🚨🆕 #RealMadrid 🇦🇷

Napoli are preparing a January loan + buy option bid for Real Madrid’s Argentine midfielder Franco Mastantuono!



📌 Total value could reach €50M, but the offer is expected to be rejected.



👀 Premier League clubs are monitoring him, but no bids yet. pic.twitter.com/dXHodeiBis — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 28, 2025

Poco dopo ne ha parlato anche il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo profilo X. Secondo Romano il Real Madrid non è intenzionato a cedere Mastantuono, visto che l’allenatore Xabi Alonso e la dirigenza dei Blancos considerano il calciatore argentino classe 2007 una parte chiave del progetto tecnico. Dunque, è molto improbabile che Mastantuono lasci il Real Madrid in prestito a gennaio.