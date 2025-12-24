Cds – “Napoli, la trattativa per Mainoo rallenta? Ecco cosa filtra”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato delle importanti novità di mercato per il Napoli, che potrebbe cambiare i suoi obbiettivi per la sessione invernale, dopo il blocco parziale del mercato e il cambio modulo, che ha portato ottimi frutti. Ecco un estratto dell’articolo:

“Le strategie di gennaio sono legate soprattutto al recupero dei centrocampisti: Conte ha perso in sequenza De Bruyne, Gilmour e Anguissa, ma dopo il forfait di Frank è cambiato il sistema di gioco e il suo ritorno, previsto per la metà di gennaio, potrebbe già ridurre l’emergenza. Il regista, invece, è atteso all’inizio di febbraio: motivo per cui l’ingaggio dell’inglese Kobbie Mainoo dello United era già stato congelato. L’infortunio di Bruno Fernandes, tra l’altro, è diventato un ostacolo in più: potrebbe restare a Manchester.”