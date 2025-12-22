Mercato di gennaio: per Sky il Napoli potrebbe prendere un attaccante invece del centrocampista

Attenzione e attesa per la finale di stasera, ma poi a stretto giro il Napoli dovrà pensare anche a puntellare la rosa falcidiata dagli infortuni.

Il mercato di gennaio può offrire qualche opportunità per consentire a Conte di gestire con più tranquillità l’attuale situazione di emergenza.

A centrocampo la coperta è veramente corta, con De Bruyne, Anguissa e Gilmour lungamente fermi ai Box, e la priorità è sempre stata individuata in un tassello per tale reparto. Il nome più gettonato è quello di Mainoo del Manchester City, giocatore di ottime prospettive e pronto a sposare la causa azzurra.

Sky Calcio Club ha riportato, con le parole dell’esperto di mercato Marchetti, una chiave di lettura diversa, che parte dalle difficoltà di acquistare l’inglese per la resistenza del club proprietario del cartellino. Secondo tale ipotesi il Napoli, invece di aspettare almeno metà mese per il centrocampista prescelto (in tale data Anguissa dovrebbe poter rientrare), starebbe pensando ad un attaccante esterno da far ruotare con i titolari. L’ipotesi si basa anche sulla nuova posizione di Politano, considerato ormai un esterno di centrocampo.