Petrachi: “Marianucci è un ragazzo forte, i giocatori del Toro devono sviluppare un senso di appartenenza”

Il ds del Torino, Gianluca Petrachi, è intervenuto ai microfoni di SKY Sport prima della partita di Serie A tra il Sassuolo e il Torino, per parlare anche delle voci di mercato che accostano il nome di Luca Marianucci, difensore centrale del Napoli, alla squadra piemontese. Di seguito, ecco le parole di Petrachi sulle voci di mercato riguardo Marianucci: “Marianucci è un ragazzo forte e giovanissimo, è molto interessante. Stiamo seguendo dei profili ma mi piacerebbe che i giocatori non fossero di passaggio, perché i giocatori del Toro devono sviluppare un certo senso di appartenenza: vedremo come si evolverà il mercato“.