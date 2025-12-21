Pedullà: “Marianucci può lasciare il Napoli a gennaio, Torino, Cremonese e Cagliari su di lui”

Dal suo arrivo nell’ultima finestra di mercato estiva, Luca Marianucci ha giocato una sola partita su 15 con la maglia del Napoli in campionato (Milan-Napoli 2-1 del 28 settembre). Dunque, l’ex centrale dell’Empoli potrebbe lasciare il club Partenopeo a gennaio per un esperienza in prestito con lo scopo di trovare più spazio. Come riportato dal giornalista di SportItalia, Alfredo Pedullà, sul suo sito ufficiale, non è arrivata ancora una decisione definitiva, ma le squadre interessate a Marianucci ci sono eccome.

La squadra più interessata a lui è il Torino che considera il giovane centrale l’obiettivo principale per la difesa: come scrive Pedullà, c’è un punto a favore per i granata, ovvero gli ottimi rapporti con il club Partenopeo, certificati dalle operazioni Milinkovic-Savic e Simeone. Anche la Cremonese e il Cagliari sono interessate a Marianucci, mentre il Genoa è più defilato.