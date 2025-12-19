Dall’Inghilterra – Ecco perché Mainoo gioca così poco per il Man Utd

Visti gli infortuni di Anguissa e De Bruyne, l’obiettivo principale del Napoli per il mercato di gennaio è senza dubbio comprare un centrocampista per rinforzare il reparto. L’obiettivo principale resta Kobbie Mainoo del Man Utd, seguito da diversi mesi dal club Partenopeo: il centrocampista inglese classe 2005 non entra nei piani dell’allenatore dei Red Devils, Ruben Amorim, e vuole trovare spazio altrove.

Secondo James Tucker, collega del quotidiano inglese The Daily Telegraph, il motivo per cui Mainoo gioca così poco è perché Amorim non lo vedrebbe come un numero sei naturale, e sarebbe stato riluttante a usarlo in un centrocampo a due: per il tecnico portoghese, Mainoo sarebbe più adatto a un centrocampo a tre.