Quale futuro per Marianucci? Si muovono diversi club, il Torino il più interessato

Luca Marianucci in quattro mesi ha raccolto una sola presenza con il Napoli in stagione nella sconfitta di Milano con i rossoneri il 28 settembre. Non si sa ancora niente del suo futuro, ma diverse squadre hanno messo gli occhi su di lui. Come riporta Tuttosport, il Torino è il club più interessato al ragazzo e il ds Petrachi a breve presenterà un’offerta agli azzurri. Sull”azzurrino c’è l’interesse anche di Cagliari, Genoa e Cremonese. Vedremo se Conte darà il via libera alla sua partenza in prestito, o con il passaggio alla difesa a tre riterrà l’ex Empoli una pedina importante per il prossimo anno.