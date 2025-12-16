Quale futuro per Atta? La risposta del Presidente dell’Udinese

Scritto da:
Ivan Holmes
-

Il Napoli monitoria da vicino il centrocampista rivelazione dell’Udinese Arthur Atta. Nel prepartita con i bianconeri, non sono mancati i complimenti del ds Manna, che ha definito il calciatore molto forte ma nessuna possibilità di una trattativa a gennaio. A tal proposito, il Presidente dell’Udinese ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal: “Aspettiamo che rientri dall’infortunio e torni ai suoi livelli. Resterà ad Udine fino al termine della stagione, difficilmente ci priviamo dei nostri calciatori a gennaio”.

