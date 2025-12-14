Moretto: “Raspadori non ha soddisfatto l’Atletico! Un club di A su di lui”

Matteo Moretto, esperto di mercato, tramite il canale Youtube di Fabrizio Romano, ha dato degli aggiornamenti sul futuro dell’ex Napoli Jack Raspadori. Ecco le sue parole:

“Attenzione al futuro di Jack Raspadori, il suo adattamento in Spagna non ha soddisfatto del tutto l’Atletico. Il suo utilizzo è minimo e i colchoneros ascolteranno delle proposte per lui. La formula è di prestito con diritto di riscatto oppure con diritto che può trasformarsi in obbligo.

Il club di A interessato è la Roma, perchè Gasperini lo voleva all’Atalanta”.