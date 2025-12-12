TuttoSport – Torino e Cremonese interessati a Marianucci per gennaio

Dal suo arrivo nell’ultima finestra di mercato, Luca Marianucci ha giocato solo una partita con la maglia del Napoli: Milan-Napoli 2-1 del 28 settembre. E’ innegabile, dunque, che l’ex centrale dell’Empoli sia alla ricerca di più spazio: e due squadre di Serie A potrebbero provare ad approfittarne.

Come riportato da TuttoSport, sia il Torino che la Cremonese sono alla ricerca di un difensore da prendere a gennaio per rinforzare il reparto, ed entrambe le squadre sembrano interessate proprio a Marianucci. Tuttavia, il presidente De Laurentiis e il ds Manna, credono nelle doti del giovane centrale 2004, e non sembrano intenzionati a cederlo a titolo definitivo: non è da escludere, però, un prestito di 6 mesi.